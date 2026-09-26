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Потери врага по состоянию на 26 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 710 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1676 сутки полномасштабной войны составляют 1 527 280 человек.
Потери России в войне на 26 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 сентября потеряла:
- личного состава – около 1527280 (+1710) человек;
- танков – 12 376 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 25 435 (+20) ед;
- артиллерийских систем – 50 371 (+96) ед;
- РСЗО – 2 160 (+3) ед;
- средств ПВО – 1673 (+4) ед.;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 748 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 534 020 (+1 445) ед;
- крылатых ракет – 5 118 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 153 728 (+576) ед;
- специальной техники – 4 749 (+8) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 134 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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