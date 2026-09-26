Потери врага по состоянию на 26 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 710 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1676 сутки полномасштабной войны составляют 1 527 280 человек.

Потери России в войне на 26 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 сентября потеряла:

личного состава – около 1527280 (+1710) человек;

танков – 12 376 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 25 435 (+20) ед;

артиллерийских систем – 50 371 (+96) ед;

РСЗО – 2 160 (+3) ед;

средств ПВО – 1673 (+4) ед.;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 748 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 534 020 (+1 445) ед;

крылатых ракет – 5 118 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 153 728 (+576) ед;

специальной техники – 4 749 (+8) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 134 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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