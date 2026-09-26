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Потери врага по состоянию на 26 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 710 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1676  сутки полномасштабной войны составляют 1 527 280 человек.

Потери России в войне на 26 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1527280 (+1710) человек;
  • танков – 12 376 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 435 (+20) ед;
  • артиллерийских систем – 50 371 (+96) ед;
  • РСЗО – 2 160 (+3) ед;
  • средств ПВО – 1673 (+4) ед.;
  • самолетов – 443 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 748 (+12) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 534 020 (+1 445) ед;
  • крылатых ракет – 5 118 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 153 728 (+576) ед;
  • специальной техники – 4 749 (+8) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 26 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 134 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 26 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Ольга Опенько

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