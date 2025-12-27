Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 27 декабря 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1403-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 258 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по городу Харьков; населенным пунктам Просяна, Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Прилуки, Железнодорожное, Воздвижовка, Новоданиловка Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло три атаки врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемых авиационных бомбы, совершил 97 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодцы, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Январское, Вербовое, Вишневое, Вороно и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники пресекли 31 вражескую попытку продвинуться в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степное и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко