Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1403-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року
Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 258 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3130 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по місту Харків; населеним пунктам Просяна, Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Прилуки, Залізничне, Воздвижівка, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три атаки ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 97 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників в районах Сіверська та Дронівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 31 ворожу спробу просунутись в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

Фото 30 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка.

Фото 31 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 32 — Карта бойових дій в Україні на 27 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко