Втрати ворога станом на 27 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1403 добу повномасштабної війни становлять 1 203 310 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 грудня втратила: