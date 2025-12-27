Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,18

42,08

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 27 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1403 добу повномасштабної війни становлять 1 203 310 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб;
  • танків – 11 464 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од.
  • артилерійських систем – 35 542 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 579 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 264 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од.
  • крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од.
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 27 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Автор:
Тетяна Гойденко