Втрати ворога станом на 27 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1403 добу повномасштабної війни становлять 1 203 310 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб;
- танків – 11 464 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од.
- артилерійських систем – 35 542 (+33) од.
- РСЗВ – 1 579 (+0) од.
- засоби ППО – 1 264 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од.
- крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.