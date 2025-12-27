Потери врага по состоянию на 27 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1403 сутки полномасштабной войны составляют 1 203 310 человек.

Потери России в войне на 27 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 декабря потеряла:

личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек;

танков – 11 464 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.

артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.

РСЗО – 1 579 (+0) ед.

средства ПВО – 1264 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.

крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед.

специальная техника – 4029 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 декабря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 503 воздушных целей: 474 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 6 баллистических/аэробалистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр; 19 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА на 30 локациях, падение сбитых (обломки) – на 16 локациях.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

