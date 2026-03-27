Карта боевых действий в Украине на 27 марта 2026 года

Продолжается 1493-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 150 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9190 дронов-камикадзе и произвел 3906 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Корень Сумской области; Писанцы, Васильевка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Долинка, Любицкое, Новосолошино, Веселянка, Гуляйпольское, Железнодорожное, Шевченковское и Преображенка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники и один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 69 обстрелов, из которых один – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Старица и Зыбино.

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал вблизи населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новоподгородное, Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное, Покровск, Молодежское в направлении населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Кучеров Яр и Светлогорск.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного и Святопетровки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Токмачки, Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.