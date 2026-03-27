Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2026 року

ЗСУ, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1493-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9190 дронів-камікадзе та здійснив 3906 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Кореньок Сумської області; Писанці, Василівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Долинка, Любицьке, Новосолошине, Веселянка, Гуляйпільське, Залізничне, Шевченківське та Преображенка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 69 обстрілів, з яких один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Стариця та Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував поблизу населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Кучерів Яр та Світле.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько