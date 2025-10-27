Карта боевых действий в Украине на 27 октября 2025 года

Продолжается 1342-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 124 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный и 83 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 202 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4039 обстрелов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6190 дронов-камикадзе.

Авиационные удары получили районы населенных пунктов Солодкое, Ровнополье, Железнодорожное, Нечаевка, Терноватое, Степногорск, Веселянка, Новояковловка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две вражеские артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб, совершил 154 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника по направлению к населенным пунктам Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское.

На Славянском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лисовка, Удачное, Новоэкономическое, Зверевое, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригоровка и в направлении населенного пункта Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленая Роща.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степное и Степногорск.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

