Потери врага по состоянию на 27 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 800 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1342 сутки полномасштабной войны составляют 1 136 890 человек.

Потери России в войне на 27 октября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 октября потеряла:

личного состава – близко 1 136 890 (+800) человек ;

состава близко человек танков – 11 293 (+2) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23 480 (+3) ед ;

бронированных машин ед артиллерийских систем – 34 036 (+34) ед ;

систем ед РСЗО – 1 527 (+1) ед ;

ед средства ПВО – 1 230 (+0) ед ;

ПВО ед самолетов – 428 (+0) ед ;

ед вертолетов – 346 (+0) ед ;

ед БПЛА оперативно - тактического уровня - 74 946 (+547) ед ;

оперативно тактического уровня ед крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед ;

ракеты ед корабли / катера – 28 (+0) ед ;

катера ед подводные лодки – 1 (+0) ед ;

лодки ед автомобильная техника и автоцистерны – 65 655 (+138) ед ;

техника и автоцистерны ед специальная техника – 3 981 (+0) ед .

Пораженные воздушные цели врага на 27 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 66 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;

зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

