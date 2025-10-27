Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 27 октября 2025 – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 800 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1342 сутки полномасштабной войны составляют 1 136 890 человек.

Потери России в войне на 27 октября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 октября потеряла:

  • личного   состава   близко   1 136 890 (+800) человек ;
  • танков   – 11 293 (+2) ед;
  • боевых   бронированных   машин   – 23 480 (+3) ед ;
  • артиллерийских   систем   – 34 036 (+34) ед ;
  • РСЗО   – 1 527 (+1) ед ;
  • средства   ПВО   – 1 230 (+0) ед ;
  • самолетов   – 428 (+0) ед ;
  • вертолетов   – 346 (+0) ед ;
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   - 74 946 (+547) ед ;
  • крылатые   ракеты   – 3 880 (+0) ед ;
  • корабли   / катера   – 28 (+0) ед ;
  • подводные   лодки   – 1 (+0) ед ;
  • автомобильная   техника   и автоцистерны   – 65 655 (+138) ед ;
  • специальная   техника   – 3 981 (+0) ед .
Пораженные воздушные цели врага на 27 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 66 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;
  • зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько