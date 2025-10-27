- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 27 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 800 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1342 сутки полномасштабной войны составляют 1 136 890 человек.
Потери России в войне на 27 октября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 октября потеряла:
- личного состава – близко 1 136 890 (+800) человек ;
- танков – 11 293 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23 480 (+3) ед ;
- артиллерийских систем – 34 036 (+34) ед ;
- РСЗО – 1 527 (+1) ед ;
- средства ПВО – 1 230 (+0) ед ;
- самолетов – 428 (+0) ед ;
- вертолетов – 346 (+0) ед ;
- БПЛА оперативно - тактического уровня - 74 946 (+547) ед ;
- крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед ;
- корабли / катера – 28 (+0) ед ;
- подводные лодки – 1 (+0) ед ;
- автомобильная техника и автоцистерны – 65 655 (+138) ед ;
- специальная техника – 3 981 (+0) ед .
Пораженные воздушные цели врага на 27 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 66 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;
- зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.