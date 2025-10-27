Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 800 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1342 добу повномасштабної війни становлять 1 136 890 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 136 890 (+800) осіб ;

складу близько осіб танків – 11 293 (+2) од;

од; бойових броньованих машин – 23 480 (+3) од ;

броньованих машин од артилерійських систем – 34 036 (+34) од ;

систем од РСЗВ – 1 527 (+1) од ;

од засоби ППО – 1 230 (+0) од ;

ППО од літаків – 428 (+0) од ;

од гелікоптерів – 346 (+0) од ;

од БПЛА оперативно - тактичного рівня - 74 946 (+547) од ;

оперативно тактичного рівня од крилаті ракети – 3 880 (+0) од ;

ракети од кораблі / катери – 28 (+0) од ;

катери од підводні човни – 1 (+0) од ;

човни од автомобільна техніка та автоцистерни – 65 655 (+138) од ;

техніка та автоцистерни од спеціальна техніка – 3 981 (+0) од .

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

