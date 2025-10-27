Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1342-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 124 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві ворожі артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб, здійснив 154 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янське, Новоандріївка, Степове та Степногірськ.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько