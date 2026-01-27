Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1434-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дрона-камикадзе и произвели 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Волшебное, Копани, Рождественская, Воздвижовка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БПЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько