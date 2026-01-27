Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026 года

Продолжается 1434-й день полномасштабной войны в Украине .

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дрона-камикадзе и произвели 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Волшебное, Копани, Рождественская, Воздвижовка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БПЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Дворичанское и в сторону Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Дробышева и Лимана.

На Славянском направлении, в районе Платоновки и в сторону Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино.

На Александровском направлении враг четырежды атаковал наши позиции в районе Зеленой Рощи и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки, в направлении Приморского и в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

