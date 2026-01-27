Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 27 січня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1434-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення.

Вчора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Чарівне, Копані, Різдвянка, Воздвижівка, Юрківка, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу противника, три пункти управління БпЛА, реактивну систему залпового вогню та пункт управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав шести авіаударів, скинувши 11 керованих бомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у напрямках Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку, в районі Платонівки та у бік Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові та наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, в напрямку Приморського та у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько