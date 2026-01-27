- Тип
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 820 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1434 добу повномасштабної війни становлять 1 235 880 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 січня втратила:
- особового складу — близько 1 235 880 (+820) осіб;
- танків — 11 609 (+1) од.;
- бойових броньованих машин — 23 954 (+3) од.;
- артилерійських систем — 36 691 (+47) од.;
- РСЗВ — 1 628 (+2) од.;
- засобів ППО — 1 286 (+0) од.;
- літаків — 434 (+0) од.;
- гелікоптерів — 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 116 712 (+899) од.;
- крилатих ракет — 4 205 (+0) од.;
- кораблів і катерів — 28 (+0) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 76 025 (+119) од.;
- спеціальної техніки — 4 051 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
