Втрати ворога станом на 27 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 820 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1434 добу повномасштабної війни становлять 1 235 880 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 січня втратила:

особового складу — близько 1 235 880 (+820) осіб;

танків — 11 609 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 23 954 (+3) од.;

артилерійських систем — 36 691 (+47) од.;

РСЗВ — 1 628 (+2) од.;

засобів ППО — 1 286 (+0) од.;

літаків — 434 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 116 712 (+899) од.;

крилатих ракет — 4 205 (+0) од.;

кораблів і катерів — 28 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 76 025 (+119) од.;

спеціальної техніки — 4 051 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

