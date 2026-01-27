Потери врага по состоянию на 27 января 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1434 сутки полномасштабной войны составляют 1 235 880 человек.

Потери России в войне на 27 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 января потеряла:

личного состава - около 1 235 880 (+820) человек;

танков - 11 609 (+1) ед;

боевых бронированных машин - 23 954 (+3) ед;

артиллерийских систем - 36 691 (+47) ед;

РСЗО - 1 628 (+2) ед.;

средств ПВО - 1 286 (+0) ед;

самолетов - 434 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 116 712 (+899) ед;

крылатых ракет - 4 205 (+0) ед;

кораблей и катеров - 28 (+0) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 76 025 (+119) ед;

специальной техники - 4 051 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.