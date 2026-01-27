- Тип
Потери врага по состоянию на 27 января 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1434 сутки полномасштабной войны составляют 1 235 880 человек.
Потери России в войне на 27 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 января потеряла:
- личного состава - около 1 235 880 (+820) человек;
- танков - 11 609 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 954 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 36 691 (+47) ед;
- РСЗО - 1 628 (+2) ед.;
- средств ПВО - 1 286 (+0) ед;
- самолетов - 434 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 116 712 (+899) ед;
- крылатых ракет - 4 205 (+0) ед;
- кораблей и катеров - 28 (+0) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 76 025 (+119) ед;
- специальной техники - 4 051 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
