Война
Новости
Потери врага по состоянию на 27 января 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1434 сутки полномасштабной войны составляют 1 235 880 человек.

Потери России в войне на 27 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 января потеряла:

  • личного состава - около 1 235 880 (+820) человек;
  • танков - 11 609 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 954 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 36 691 (+47) ед;
  • РСЗО - 1 628 (+2) ед.;
  • средств ПВО - 1 286 (+0) ед;
  • самолетов - 434 (+0) ед;
  • вертолетов - 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 116 712 (+899) ед;
  • крылатых ракет - 4 205 (+0) ед;
  • кораблей и катеров - 28 (+0) ед;
  • подводных лодок - 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 76 025 (+119) ед;
  • специальной техники - 4 051 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько