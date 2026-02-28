- Тип
Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Продолжается 1466-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 февраля 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросил 328 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8681 дрон-камикадзе и произвел 3483 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.
Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка, Александроград, Коломийцы, Писанцы, Гавриловка, Великомихайловка, Левадное, Покровское, Гуляйпольское, Барвиновка, Копани, Любицкое, Луговское, Верхняя Терса, Голубое, Преуваженка, Преображенка Приднепровское.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, район сосредоточения вооружения и военной техники, состав материально-технического обеспечения и пункт управления БПЛА оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 139 обстрелов, из которых 17 – из РСЗО. Также нанес пять авиаударов с применением 16 КАБ.
В Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.
На Купянском направлении агрессор однажды атаковал в районе Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник атаковал четырежды. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населённых пунктов Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Дроновки, Северска, Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Предтечиного, Малиновки, Часового Яра. В общем – три раза.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра, Плещеевки, Попова и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Мирноград и Муравка.
На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового и Согласия.
На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в районах Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Зеленого, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и Леноконстантиновки.
В Ореховском направлении враг атак не проводил.
На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
