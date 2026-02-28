Запланована подія 2

Война Война
Новости
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

война
Продолжается 1466-й день полномасштабной войны в Украине / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1466-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросил 328 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8681 дрон-камикадзе и произвел 3483 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка, Александроград, Коломийцы, Писанцы, Гавриловка, Великомихайловка, Левадное, Покровское, Гуляйпольское, Барвиновка, Копани, Любицкое, Луговское, Верхняя Терса, Голубое, Преуваженка, Преображенка Приднепровское.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, район сосредоточения вооружения и военной техники, состав материально-технического обеспечения и пункт управления БПЛА оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 139 обстрелов, из которых 17 – из РСЗО. Также нанес пять авиаударов с применением 16 КАБ.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

В Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Купянском направлении агрессор однажды атаковал в районе Новоплатоновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал четырежды. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населённых пунктов Дробышево и Лиман.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Дроновки, Северска, Рай-Александровки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Предтечиного, Малиновки, Часового Яра. В общем – три раза.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра, Плещеевки, Попова и Софиевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Мирноград и Муравка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового и Согласия.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в районах Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Зеленого, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и Леноконстантиновки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

В Ореховском направлении враг атак не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко