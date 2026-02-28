Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,25

51,08

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

війна
Триває 1466-й день повномасштабної війни в Україні / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1466-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Олександроград, Коломійці, Писанці, Гаврилівка, Великомихайлівка, Левадне, Покровське, Гуляйпільське, Барвінівка, Копані, Любицьке, Лугівське, Верхня Терса, Блакитне, Преображенка, Комишуваха, Веселянка, Біленьке, Придніпровське.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, район зосередження озброєння і військової техніки, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 139 обстрілів, з яких 17 – із РСЗВ. Також завдав п’яти авіаударів із застосуванням 16 КАБ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у районі Новоплатонівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Лиман.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Сіверська, Рай-Олександрівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Предтечиного, Малинівки, Часового Яру. Загалом - три рази.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дій агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Злагоди.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Оленокостянтинівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко