Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1374-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 247 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемых авиабомба. Кроме того, совершил 3470 обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Григоровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 140 обстрелов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг провел 29 атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенкового, Дружелюбовки, Ольговки, Ставков, Дробышев.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 13 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закотного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районе Временного Яра и в сторону Бондарного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Песчаное, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и Дачне.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Александровском направлении в противник за прошедшие сутки совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленая Роща, Поддубное, Вороне, Степное, Январское, Сосновка, Красногорское и в направлении Алексеевки.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Ореховском направлении отражены 10 атак противника в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько