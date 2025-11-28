- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1374 добу повномасштабної війни становлять 1 170 790 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб;
- танків – 11 380 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од;
- артилерійських систем – 34 730 (+21) од;
- РСЗВ – 1 550 (+0) од;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од;
- літаків – 430 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од;
- крилаті ракети – 3 995 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од;
- спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.