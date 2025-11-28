Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1374 добу повномасштабної війни становлять 1 170 790 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 листопада втратила:

особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб;

танків – 11 380 (+7) од;

бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од;

артилерійських систем – 34 730 (+21) од;

РСЗВ – 1 550 (+0) од;

засоби ППО – 1 253 (+0) од;

літаків – 430 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од;

крилаті ракети – 3 995 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од;

спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

