Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1374-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року
Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 247 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тернувате, Гуляйполе, Григорівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 11 керованих авіабомб, та здійснив 140 обстрілів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів 29 атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставків, Дробишевого, Олександрівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 13 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки противника у районі Часового Яру та в бік Бондарного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Січневе, Соснівка, Красногірське та в напрямку Олексіївки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку відбито 10 атак противника у бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько