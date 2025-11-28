Потери врага по состоянию на 28 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1374 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 170 790 человек.

Потери России в войне на 28 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 ноября потеряла:

личного состава – около 1 170 790 (+1 100) человек;

танков – 11 380 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 23 643 (+15) ед;

артиллерийских систем – 34 730 (+21) ед;

РСЗО – 1 550 (+0) ед;

средства ПВО – 1253 (+0) ед;

самолетов – 430 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63) ед;

крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 68 399 (+48) ед;

специальная техника – 4008 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 28 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

