- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 28 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1374 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 170 790 человек.
Потери России в войне на 28 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 170 790 (+1 100) человек;
- танков – 11 380 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 23 643 (+15) ед;
- артиллерийских систем – 34 730 (+21) ед;
- РСЗО – 1 550 (+0) ед;
- средства ПВО – 1253 (+0) ед;
- самолетов – 430 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63) ед;
- крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 399 (+48) ед;
- специальная техника – 4008 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 28 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.