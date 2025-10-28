- Тип
Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2025 года
Продолжается 1343-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 октября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 218 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3938 обстрелов, в том числе 132 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Райгородок, Константиновка, Донецкой области; Терноватое, Новое Запорожье Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 10 авиаударов, применив при этом 24 управляемых авиабомба, и совершил 149 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка, Отрадное и в сторону Бочкового.
На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Зеленая Роща и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголовое, Надежда и Заречное.
На Славянском направлении враг совершил 11 попыток прорыва в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Временного Яра, Орехово-Василовки и Железнянского.
На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Орехово.
На Александровском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Филиал, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригоровка и Успеновка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.
Силы обороны отразили пять атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил четыре безрезультатных попытки наступления.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
