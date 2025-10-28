Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2025 года

Продолжается 1343-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 218 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3938 обстрелов, в том числе 132 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Райгородок, Константиновка, Донецкой области; Терноватое, Новое Запорожье Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 10 авиаударов, применив при этом 24 управляемых авиабомба, и совершил 149 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка, Отрадное и в сторону Бочкового.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Зеленая Роща и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголовое, Надежда и Заречное.

На Славянском направлении враг совершил 11 попыток прорыва в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Временного Яра, Орехово-Василовки и Железнянского.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Орехово.

На Александровском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Филиал, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригоровка и Успеновка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.

Силы обороны отразили пять атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

