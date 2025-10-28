Втрати ворога станом на 28 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1343 добу повномасштабної війни становлять 1 137 850 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб;

танків – 11 299 (+6) од;

бойових броньованих машин – 23 508 (+28) од;

артилерійських систем – 34 044 (+8) од;

РСЗВ – 1 529 (+2) од;

засоби ППО – 1 230 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108) од;

крилаті ракети – 3 880 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131) од;

спеціальна техніка – 3 984 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни;

зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

