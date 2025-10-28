Потери врага по состоянию на 28 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1343 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 137 850 человек.

Потери России в войне на 28 октября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 октября потеряла:

личного состава – около 1137850 (+1060) человек;

танков – 11 299 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23 508 (+28) ед;

артиллерийских систем – 34 044 (+8) ед;

РСЗО – 1 529 (+2) ед;

средства ПВО – 1230 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 054 (+108) ед;

крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 65 786 (+131) ед;

специальная техника – 3984 (+3) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 28 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 26 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны;

зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.