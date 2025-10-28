- Тип
Потери врага по состоянию на 28 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1343 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 137 850 человек.
Потери России в войне на 28 октября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 октября потеряла:
- личного состава – около 1137850 (+1060) человек;
- танков – 11 299 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23 508 (+28) ед;
- артиллерийских систем – 34 044 (+8) ед;
- РСЗО – 1 529 (+2) ед;
- средства ПВО – 1230 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 054 (+108) ед;
- крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 65 786 (+131) ед;
- специальная техника – 3984 (+3) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 28 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 26 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны;
- зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
