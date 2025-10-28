Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, танк
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1343-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2025 року
Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  218 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Райгородок, Костянтинівка, Донецької області; Тернувате, Нове Запоріжжя Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 10 авіаударів, застосувавши при цьому 24 керовані авіабомби, та здійснив 149 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив 11 спроб прориву у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 штурмів агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

Сили оборони відбили п’ять атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько