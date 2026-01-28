Запланована подія 2

Война Война
Новости
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 28 января 2026 года

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1435-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 92 авиационных удара и сбросили 275 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7915 дронов-камикадзе и произвели 3903 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Орлы Днепропетровской области; Зорница, Железнодорожное, Верхняя Терса, Неженко, Розовка, Воздвижовка, Волшебное, Одаровка, Таврическое, Желтая Кручая Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и четыре пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Торское и в сторону Новосергеевки.

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Федоровка и в сторону Платоновки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и сторону Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала, Белицкого, Гришиного.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Согласие и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 22 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку в районе Плавней.

За прошедшие сутки враг предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед на Приднепровском направлении.

На  Волынском и Полесском направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько