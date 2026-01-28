Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,20

43,04

EUR

51,31

51,09

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

ЗСУ, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1435-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 92 авіаційних ударів та скинули 275 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7915 дронів-камікадзе та здійснили 3903 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 61 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Орли Дніпропетровської області; Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Ніженка, Розівка, Воздвижівка, Чарівне, Одарівка, Таврійське, Жовта Круча Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Петропавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку, поблизу населеного пункту Федорівка та у бік Платонівки, противник тричі атакував позиції наших військ.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у напрямку Бондарного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Злагода та у бік Нового Запоріжжя.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 22 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку у районі Плавнів.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед на Придніпровському напрямку.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 28 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько