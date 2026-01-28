Втрати ворога станом на 28 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 690 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1435 добу повномасштабної війни становлять 1 236 570 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 січня втратила:

особового складу — близько 1 236 570 (+690) осіб;

осіб; танків — 11 609 (+0) од.;

бойових броньованих машин — 23 958 (+4) ) од.;

) од.; артилерійських систем — 36 713 (+22) од.;

од.; РСЗВ — 1 620 (+2) од.;

засобів ППО — 1 286 (+0) од.;

літаків — 434 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 117 724 (+1 012) од.;

од.; крилатих ракет — 4 205 (+0) од.;

кораблів і катерів — 28 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 76 102 (+77) од.;

од.; спеціальної техніки — 4 053 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.