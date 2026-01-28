Запланована подія 2

Читать на русском

Втрати ворога станом на 28 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 690 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1435 добу повномасштабної війни становлять 1 236 570 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 січня втратила:

  • особового складу — близько 1 236 570 (+690) осіб;
  • танків — 11 609 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин — 23 958 (+4)) од.;
  • артилерійських систем —36 713 (+22) од.;
  • РСЗВ — 1 620 (+2) од.;
  • засобів ППО — 1 286 (+0) од.;
  • літаків — 434 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 347 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 117 724 (+1 012) од.;
  • крилатих ракет — 4 205 (+0) од.;
  • кораблів і катерів — 28 (+0) од.;
  • підводних човнів — 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 102 (+77) од.;
  • спеціальної техніки — 4 053 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 28 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 28 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько