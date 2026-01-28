- Тип
Потери врага по состоянию на 28 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 690 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1435 сутки полномасштабной войны составляют 1 236 570 человек.
Потери России в войне на 28 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 января потеряла:
- личного состава — около 1 236 570 (+690) лиц;
- танков - 11 609 (+0) ед;
- боевых бронированных машин 23 958 (+4) ) ед.;
- артиллерийских систем - 36 713 (+22) ед.;
- РСЗО - 1 620 (+2) ед.;
- средств ПВО - 1 286 (+0) ед;
- самолетов - 434 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня 117 724 (+1 012) ед.;
- крылатых ракет - 4 205 (+0) ед;
- кораблей и катеров - 28 (+0) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн. 76 102 (+77) ед.;
- специальной техники 4 053 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА на 22 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
