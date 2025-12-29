Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Наличный курс:

USD

42,25

42,13

EUR

49,97

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1405-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 209 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3436 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4412 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Подгавриловка, Покровское, Гавриловка Днепропетровской области; Варваровка, Верхняя Терса, Рождество, Воздвиженка, Железнодорожное, Любицкое Запорожской области

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки артиллерия Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло пять атак врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемых авиационных бомбы, совершил 103 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении в противник семь раз атаковало позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закотное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районе Серебрянки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Краматорском направлении украинские воины отразили атаку противника в районе Миньковки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеев,

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники пресекли 19 вражеских попыток продвинуться в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Плавное и в сторону Новоандреевки и Приморского.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении враг предпринял три безрезультатных попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько