Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025 года

Продолжается 1405-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 209 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3436 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4412 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Подгавриловка, Покровское, Гавриловка Днепропетровской области; Варваровка, Верхняя Терса, Рождество, Воздвиженка, Железнодорожное, Любицкое Запорожской области

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки артиллерия Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло пять атак врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемых авиационных бомбы, совершил 103 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении в противник семь раз атаковало позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закотное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили атаку противника в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеев,

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники пресекли 19 вражеских попыток продвинуться в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Плавное и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг предпринял три безрезультатных попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

