Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1405-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 209 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області; Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять атак ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 103 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районі Серебрянки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Міньківки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 19 ворожих спроб просунутись в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Плавні та у бік Новоандріївки та Приморського.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 29 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько