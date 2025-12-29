- Тип
Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1405 добу повномасштабної війни становлять 1 205 690 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 205 690 (+1 180) осіб
- танків – 11 472 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 837 (+6) од.
- артилерійських систем – 35 570 (+13) од.
- РСЗВ – 1 581 (+0) од.
- засоби ППО – 1 264 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305) од.
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 891 (+113) од.
- спеціальна техніка – 4 030 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 грудня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
