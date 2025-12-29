Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1405 добу повномасштабної війни становлять 1 205 690 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 грудня втратила:

особового складу – близько 1 205 690 (+1 180) осіб

танків – 11 472 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 837 (+6) од.

артилерійських систем – 35 570 (+13) од.

РСЗВ – 1 581 (+0) од.

засоби ППО – 1 264 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305) од.

крилаті ракети – 4 136 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 71 891 (+113) од.

спеціальна техніка – 4 030 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 грудня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

