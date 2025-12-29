Потери врага по состоянию на 29 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1405 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 205 690 человек.

Потери России в войне на 29 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 декабря потеряла:

личного состава – около 1 205 690 (+1 180) человек

танков – 11 472 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 837 (+6) ед.

артиллерийских систем – 35 570 (+13) ед.

РСЗО – 1 581 (+0) ед.

средства ПВО – 1264 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 532 (+305) ед.

крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 71 891 (+113) ед.

специальная техника – 4030 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 декабря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 21 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание четырех ударных БПЛА на двух локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.