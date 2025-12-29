- Тип
Потери врага по состоянию на 29 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1405 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 205 690 человек.
Потери России в войне на 29 декабря 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 205 690 (+1 180) человек
- танков – 11 472 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 837 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 35 570 (+13) ед.
- РСЗО – 1 581 (+0) ед.
- средства ПВО – 1264 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 532 (+305) ед.
- крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 71 891 (+113) ед.
- специальная техника – 4030 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 декабря
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 21 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание четырех ударных БПЛА на двух локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
