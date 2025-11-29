Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 29 ноября 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1375-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 ноября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 311 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 50 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 2998 обстрелов, в том числе 103 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1721 дрон-камикадзе.

Авиационные удары получили, в частности, районы населенных пунктов Дорожное, Новый Донбасс, Александровка Донецкой области; Гуляйполе, Воздвижовка, Рождественская Запорожская область; город Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских подразделения на позициях.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых авиабомб, совершил 189 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и в направлении Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 38 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебового, Шейковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышевого, Новоселовки, Коровьего Яра, Заречного, Ставков, Торского и у.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 17 наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Часового Яра и Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Миколайполья и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовых действия агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахматного, Шахматного, Новоэкономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришиного, Зверевого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 56 атак в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Январского, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Согласия, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишье, а также в районах Гуляйполя и Зеленого.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск в районах Степного, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко