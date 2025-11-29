Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1375 добу повномасштабної війни становлять 1 171 700 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 листопада втратила:

особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб;

танків – 11 381 (+1) од.

бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од.

артилерійських систем – 34 733 (+3) од.

РСЗВ – 1 550 (+0) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 430 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од.

крилаті ракети – 3 995 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од.

спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 577 повітряних цілей: 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К; 4 балістичні ракети Іскандер-М; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.

