Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1375 добу повномасштабної війни становлять 1 171 700 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб;
- танків – 11 381 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од.
- артилерійських систем – 34 733 (+3) од.
- РСЗВ – 1 550 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од.
- крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од.
- спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 577 повітряних цілей: 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К; 4 балістичні ракети Іскандер-М; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.
