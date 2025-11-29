- Тип
Потери врага по состоянию на 29 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1375 сутки полномасштабной войны составляют 1 171 700 человек.
Потери России в войне на 29 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 171 700 (+910) человек;
- танков – 11 381 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 23 658 (+15) ед.
- артиллерийских систем – 34 733 (+3) ед.
- РСЗО – 1 550 (+0) ед.
- средства ПВО – 1253 (+0) ед.
- самолетов – 430 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106) ед.
- крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 463 (+64) ед.
- специальная техника – 4010 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 29 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 577 воздушных целей: 558 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов); 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К; 4 баллистические ракеты Искандер-М; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.
