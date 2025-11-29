Потери врага по состоянию на 29 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1375 сутки полномасштабной войны составляют 1 171 700 человек.

Потери России в войне на 29 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 ноября потеряла:

личного состава – около 1 171 700 (+910) человек;

танков – 11 381 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 23 658 (+15) ед.

артиллерийских систем – 34 733 (+3) ед.

РСЗО – 1 550 (+0) ед.

средства ПВО – 1253 (+0) ед.

самолетов – 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106) ед.

крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 463 (+64) ед.

специальная техника – 4010 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 29 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 577 воздушных целей: 558 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов); 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К; 4 баллистические ракеты Искандер-М; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.

