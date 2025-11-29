Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1375-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 311 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорожнє, Новий Донбас, Олександрівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка, Різдвянка Запорізької області; місто Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські підрозділи на позиціях.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснив 189 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Синельникового, Лиману та у напрямку Дворічанського й Колодязного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 38 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік населеного пункту Червоний Став.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 17 наступальних дій загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення — противник намагався просунутися у районах Часового Яру та Ступочок.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 56 атак у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя, а також у районах Гуляйполя та Зеленого.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко