Карта боевых действий в Украине на 29 января 2026 года

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1436-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 января 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 117 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 77 авиационных ударов, сбросил 223 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 6757 дронов-камикадзе и осуществил 3840 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Терноватое, Железнодорожное, Верхняя Терса, Воздвижовка, Барвиновка, Долинка, Волшебное, Копани, Терсянка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку на огневой позиции и четыре пункта управления БПЛА российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отразили 15 атак кафиров, противник совершил 102 обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка, и в сторону Обуховки, Зеленого, Волчанских Хуторов, Колодезного и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Радьковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Мирного и в направлениях Лимана, Дробышева и Ставок.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Свято-Покровского и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Плещеевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил две атаки в сторону Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов - в районе Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районе Степногорска и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг провел одно неудачное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько