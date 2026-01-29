- Тип
Втрати ворога станом на 29 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1436 добу повномасштабної війни становлять 1 237 400 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 січня втратила:
- особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб;
- танків – 11 613 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од;
- артилерійських систем – 36 733 (+20) од;
- РСЗВ – 1 629 (+0) од;
- засоби ППО – 1 288 (+2) од;
- літаків – 435 (+1) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955) од;
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 190 (+88) од;
- спеціальна техніка – 4 053 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.