Потери врага по состоянию на 29 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1436 сутки полномасштабной войны составляют 1 237 400 человек.
Потери России в войне на 29 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 января потеряла:
- личного состава – около 1 237 400 (+830) человек;
- танков – 11 613 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23 965 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 36 733 (+20) ед;
- РСЗО – 1 629 (+0) ед;
- средства ПВО – 1288 (+2) ед;
- самолетов – 435 (+1) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 118 679 (+955) ед;
- крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 76 190 (+88) ед;
- специальная техника – 4053 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
