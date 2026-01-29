Потери врага по состоянию на 29 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1436 сутки полномасштабной войны составляют 1 237 400 человек.

Потери России в войне на 29 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 января потеряла:

личного состава – около 1 237 400 (+830) человек;

танков – 11 613 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23 965 (+7) ед;

артиллерийских систем – 36 733 (+20) ед;

РСЗО – 1 629 (+0) ед;

средства ПВО – 1288 (+2) ед;

самолетов – 435 (+1) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 118 679 (+955) ед;

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 76 190 (+88) ед;

специальная техника – 4053 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

