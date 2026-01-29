Запланована подія 2

Війна Війна
Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

ЗСУ, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1436-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне, Копані, Терсянка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату на вогневій позиції та чотири пункти управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили 15 атак окупантів, противник здійснив 102 обстріли, в тому числі 11 - з реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулось дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Радьківки та Піщаного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутись вперед в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у бік Єгорівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів - у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Степногірська та в бік Приморського.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько