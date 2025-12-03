Карта боевых действий в Украине на 3 декабря 2025 года

Продолжается 1379-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 декабря 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 201 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3787 обстрелов, в том числе 50 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4406 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Купянск, Ковшаровка Харьковской области; Покровское, Михаило-Заводское, Даниловка Днепропетровской области; Ясногорка Донецкой области; Доброполье, Новояковловка, Новое Запорожье, Гуляйполе, Воздвижовка, Железнодорожное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник совершил 163 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодезного и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодец, Мирное, Заречное и в сторону Степного.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении за минувшие сутки боев не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленая Роща, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

В Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

