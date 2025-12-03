Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

війна, ЗСУ, техніка
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1379-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 201 бойове зіткнення.  

Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області; Покровське, Михайло-Заводське, Данилівка Дніпропетровської області; Ясногірка Донецької області; Добропілля, Новояковлівка, Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник здійснив 163 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 3 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько