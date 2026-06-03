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Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1561-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 июня 2026 г.

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 263 боевых столкновения.

Противник нанес один ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 252 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9735 дронов-камикадзе и произвел 3156 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, четыре артиллерийских системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес два авиационных удара с применением трех КАБ, совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое и Вильча.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 20 раз в районах Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Степановка и в сторону Новопавловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Степи, Ивановка, Сергеевка, Шевченко, Дорожное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах Вороного, Тернового и в сторону Калиновского.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 44 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Железнодорожное, Елена Константиновка, Прилуки и в сторону Воздвижовки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Волшебного, Цветочного, Горького.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районе населённого пункта Щербаки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько
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