Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

Продолжается 1561-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 июня 2026 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 263 боевых столкновения.

Противник нанес один ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 252 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9735 дронов-камикадзе и произвел 3156 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, четыре артиллерийских системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес два авиационных удара с применением трех КАБ, совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое и Вильча.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка.

На Лиманском направлении враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь.

На Славянском направлении противник штурмовал 20 раз в районах Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Степановка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Степи, Ивановка, Сергеевка, Шевченко, Дорожное.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах Вороного, Тернового и в сторону Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 44 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Железнодорожное, Елена Константиновка, Прилуки и в сторону Воздвижовки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Волшебного, Цветочного, Горького.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районе населённого пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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