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Втрати ворога станом на 3 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1561 добу повномасштабної війни становлять 1 368 040 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 червня втратила:
- особового складу – близько 1 368 040 (+1130 осіб);
- танків – 11 974 (+5 одиниць);
- бойових броньованих машин – 24 673 (+7);
- артилерійських систем – 43 172 (+60);
- РСЗВ – 1 826 (+5);
- засоби ППО – 1 403 (+3);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 1 548 (+6);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853);
- крилаті ракети – 4 733 (+40);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575 (+437);
- спеціальна техніка – 4 245 (+4).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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