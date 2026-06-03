Втрати ворога станом на 3 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1561 добу повномасштабної війни становлять 1 368 040 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 червня втратила:

особового складу – близько 1 368 040 (+1130 осіб);

танків – 11 974 (+5 одиниць);

бойових броньованих машин – 24 673 (+7);

артилерійських систем – 43 172 (+60);

РСЗВ – 1 826 (+5);

засоби ППО – 1 403 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 1 548 (+6);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853);

крилаті ракети – 4 733 (+40);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575 (+437);

спеціальна техніка – 4 245 (+4).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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