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Потери врага по состоянию на 3 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1561 день полномасштабной войны составляют 1 368 040 человек.
Потери России в войне на 3 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июня потеряла:
- личного состава – около 1368040 (+1130 человек);
- танков – 11 974 (+5 единиц);
- боевых бронированных машин – 24 673 (+7);
- артиллерийских систем – 43 172 (+60);
- РСЗО – 1 826 (+5);
- средства ПВО – 1403 (+3);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 1548 (+6);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 325 615 (+1853);
- крылатые ракеты – 4 733 (+40);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 102 575 (+437);
- специальная техника – 4245 (+4).
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 189 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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