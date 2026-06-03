Потери врага по состоянию на 3 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1561 день полномасштабной войны составляют 1 368 040 человек.

Потери России в войне на 3 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июня потеряла:

личного состава – около 1368040 (+1130 человек);

танков – 11 974 (+5 единиц);

боевых бронированных машин – 24 673 (+7);

артиллерийских систем – 43 172 (+60);

РСЗО – 1 826 (+5);

средства ПВО – 1403 (+3);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 1548 (+6);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 325 615 (+1853);

крылатые ракеты – 4 733 (+40);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 102 575 (+437);

специальная техника – 4245 (+4).

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 189 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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