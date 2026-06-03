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Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1561-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  263 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9735 дронів-камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, два пункти управління, чотири артилерійські системи, п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 20 разів у районах Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка та у бік Новопавлівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Шевченко, Дорожнє.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів, у районах Вороного, Тернового та в бік Калинівського.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 44 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Щербаки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько