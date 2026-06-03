Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026 року

Триває 1561-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 263 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9735 дронів-камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, два пункти управління, чотири артилерійські системи, п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка.

На Лиманському напрямку ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 20 разів у районах Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Шевченко, Дорожнє.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів, у районах Вороного, Тернового та в бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 44 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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