Карта боевых действий в Украине на 3 ноября 2025 года

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 ноября 2025 г.

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 162 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4913 обстрелов, в том числе 45 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5481 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Борова, Циркуны Харьковской области; Терноватое, Сладкое, Железнодорожное, Малокатериновка, Приморское Запорожской области; Садовое Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, и в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодец, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодечное, Новокола.

На Александровском направлении противник вчера совершил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Новоселовка, Вороне, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районе населенного пункта Охотничье и в сторону Успеновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

