Втрати ворога станом на 3 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1349 добу повномасштабної війни становлять 1 144 830 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 листопада втратила:

особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб;

танків – 11 321 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23 531 (+6) од;

артилерійських систем – 34 207 (+45) од;

РСЗВ – 1 534 (+0) од;

засоби ППО – 1 235 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383) од;

крилаті ракети – 3 918 (+1) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 411 (+121) од;

спеціальна техніка – 3 989 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»

115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

