Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,85

48,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1349-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 162 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Борова, Циркуни Харківської області; Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районі населеного пункту Охотниче й у бік Успенівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько